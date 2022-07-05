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Гальтье: «С большой гордостью присоединяюсь к «ПСЖ» в качестве главного тренера»

Гальтье прокомментировал свое назначение главным тренером «ПСЖ»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Кристоф Гальтье прокомментировал свое назначение главным тренером «ПСЖ».

Во вторник, 5 июля, парижский клуб объявил о подписании контракта с 55-летним французом на два года.

«Я с большой радостью и гордостью присоединяюсь к «ПСЖ» в качестве главного тренера, — приводит слова Гальтье официальный сайт парижского клуба. — Я благодарю президента Насера Аль-Хелайфи, Луиша Кампуша и весь «ПСЖ» за оказанное доверие. Знаю, с какой ответственностью столкнусь, будучи во главе этого экстраординарного клуба, одного из самых конкурентоспособных и зрелищных в Европе. Я с нетерпением жду возможности поработать со всеми талантливыми футболистами, а также с персоналом очень высокого уровня, который поддержит меня в моей миссии«.

Тренер отметил значимость «ПСЖ» во французском и мировом футболе.

«Мы все знаем, что «ПСЖ» представляет собой во французском и мировом футболе. Амбиции, строгость и оптимизация потенциала клуба будут моими руководящими принципами. Я с нетерпением жду возможности стать тренером этой команды и вскоре оказаться на тренерской скамье великолепного стадиона «Парк де Пренс», который излучает футбольную страсть», — сказал он.

Предыдущим клубом Гальтье была «Ницца».

Источник: https://www.psg.fr/equipes/equipe-premiere/content/christophe-galtier-nomme-nouvel-entraineur-du-paris-saint-germain
Футбол
ФК Ницца
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
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