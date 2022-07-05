Гальтье: «С большой гордостью присоединяюсь к «ПСЖ» в качестве главного тренера»
Кристоф Гальтье прокомментировал свое назначение главным тренером «ПСЖ».
Во вторник, 5 июля, парижский клуб объявил о подписании контракта с 55-летним французом на два года.
«Я с большой радостью и гордостью присоединяюсь к «ПСЖ» в качестве главного тренера, — приводит слова Гальтье официальный сайт парижского клуба. — Я благодарю президента Насера Аль-Хелайфи, Луиша Кампуша и весь «ПСЖ» за оказанное доверие. Знаю, с какой ответственностью столкнусь, будучи во главе этого экстраординарного клуба, одного из самых конкурентоспособных и зрелищных в Европе. Я с нетерпением жду возможности поработать со всеми талантливыми футболистами, а также с персоналом очень высокого уровня, который поддержит меня в моей миссии«.
Тренер отметил значимость «ПСЖ» во французском и мировом футболе.
«Мы все знаем, что «ПСЖ» представляет собой во французском и мировом футболе. Амбиции, строгость и оптимизация потенциала клуба будут моими руководящими принципами. Я с нетерпением жду возможности стать тренером этой команды и вскоре оказаться на тренерской скамье великолепного стадиона «Парк де Пренс», который излучает футбольную страсть», — сказал он.
Предыдущим клубом Гальтье была «Ницца».
|И
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1
|ПСЖ
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2
|Марсель
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Аяччо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|7.08
|00:00
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Анже – Нант
|- : -
|7.08
|00:00
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Клермон Фут – ПСЖ
|- : -
|7.08
|00:00
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Ланс – Брест
|- : -
|7.08
|00:00
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Лилль – Осер
|- : -
|7.08
|00:00
|
Лион – Аяччо
|- : -
|7.08
|00:00
|
Марсель – Реймс
|- : -
|7.08
|00:00
|
Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|00:00
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Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|00:00
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Страсбур – Монако
|- : -
|7.08
|00:00
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Тулуза – Ницца
|- : -