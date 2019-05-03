Главный тренер "Лилля" Кристоф Гальтье поддержал нападающего "ПСЖ" Неймара, в отношении которого заведено дисциплинарное дело за удар болельщика после поражения от "Ренна" в финале Кубка Франции. По словам специалиста, бразилец не смог сдержаться из-за оскорблений.

– Ни один игрок, уступивший в финале, не хочет подниматься по этой лестнице после матча, но они делают это, чтобы соблюдать протокол и проявить уважение к победителям, – цитирует A Bola Гальтье. – С этой точки зрения "ПСЖ" вел себя образцово. Но идти среди толпы, которая шутит над игроками и оскорбляет их… Только те, кто не играл на высшем уровне, не понимают Неймара. Надеюсь, что дисциплинарный комитет будет мягок. Конечно, он должен был контролировать себя. Но он проиграл в финале, был разозлен и расстроен. Любая мелочь может заставить взорваться.