Кристоф Гальтье: "Митроглу гораздо лучше Балотелли"

Главный тренер "Лилля" Кристоф Гальтье после победы над "Марселем" в матче 22-го тура чемпионата Франции (2:1) обозначил задачу клуба на сезон. Также он добавил, что форвард провансальцев Костас Митроглу в лучшей форме, чем Марио Балотелли, забивший единственный мяч.

- Очевидно, что наша цель - попасть в еврокубки, даже если это не было первоначальной целью, - цитирует L'Equipe Гальтье. - "Марсель" имеет качественный состав и может выдать сильный финиш. Разница существенная, но не окончательная. Балотелли дал надежду своим фанатам, своей команде. Однако Митроглу сейчас гораздо лучше.