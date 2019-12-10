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Кристоф Дюгарри: «Тухель кончился»

14:49
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Бывший игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри считает, что «ПСЖ» ничего не сможет добиться под руководством Томаса Тухеля. По его мнению, звездные футболисты уже не слушаются тренера.

— Тухель кончился, — цитирует RMC Дюгарри. — Он уже никак не связан с командой. Он надорвался. И «ПСЖ» теперь тоже ослаб. Мы не можем понять, во что они играют. Они словно дети: играют, когда и как хотят, сосредоточены только на себе. У них нет никакой коллективной цели.

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