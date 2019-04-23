Кристоф Дюгарри: "Поскорее бы Депай ущел из "Лиона"

Бывший полузащитник сборной Франции Кристоф Дюгарри в очередной раз раскритиковал нападающего "Лиона" Мемфиса Депая. По его мнению, голландец никогда не хотел играть во Франции.

– Я хочу, чтобы Депай ушел как можно быстрее, – цитирует RMC Дюгарри. – Он никогда не видел себя в проекте "Лиона", у него были проблемы в "Манчестер Юнайтед"... он выбрал "Лион" в качестве трамплина, но не хотел играть в лиге 1.

Кристоф Дюгарри: "Депай, сейчас ты не достоин играть даже за "Лион", а говоришь о топ-клубах"