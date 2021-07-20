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«Краснодар» интересуется полузащитником «Лиона» Мендесом

15:28
Тиаго Мендес. Фото Instagram
Тиаго Мендес. Фото Instagram
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Полузащитник «Лиона» Тиаго Мендес может продолжить карьеру в чемпионате России, утверждает O Dia. По информации источника, «Краснодар» вступил в переговоры с 29-летним бразильским футболистом и клубом.

При этом уточняется, что «Фламенго» также обсуждает с Мендесом возможный переход. Сам хавбек и его семья отдают предпочтение возвращению в Бразилию, но ситуация может измениться, если финансовые условия со стороны «Краснодара» окажутся более привлекательными для «Лиона». В данном случае французы могут убедить игрока поменять решение.

В прошлом сезоне Мендес провел 35 матчей за «Лион» и сделал 2 результативные передачи. Его контракт с французской командой действует до конца июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 15 миллионов евро.

Ранее Мендес также выступал за «Лилль», «Гояс» и «Сан-Паулу».

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