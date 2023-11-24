Красич заявил, что Головин в ближайшее время может выиграть «Золотой мяч»

Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич поделился мнением о российском полузащитнике «Монако» Александре Головине и его перспективах в ближайшем будущем.

«Слежу немного за Головиным. Думаю, он смог бы сейчас играть в том же «Ювентусе», например. Он показал, что является высококачественным игроком. Считаю, у Александра больше всего шансов получить «Золотой мяч» среди россиян. Может быть, в ближайшие несколько лет он выиграет эту награду. Я в это верю, это вполне возможно», — приводит «РБ Спорт» слова Красича.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В текущем сезоне 27-летний полузащитник провел за монегасков 11 матчей в лиге 1, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи. Контракт Головина с «Монако» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

В ноябре Головин принял участие в товарищеском матче сборной России против Кубы (8:0), которая прошла в Волгограде, и отметился голом в этой встрече.