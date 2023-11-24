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Сегодня, 19:52

Красич заявил, что Головин в ближайшее время может выиграть «Золотой мяч»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич поделился мнением о российском полузащитнике «Монако» Александре Головине и его перспективах в ближайшем будущем.

«Слежу немного за Головиным. Думаю, он смог бы сейчас играть в том же «Ювентусе», например. Он показал, что является высококачественным игроком. Считаю, у Александра больше всего шансов получить «Золотой мяч» среди россиян. Может быть, в ближайшие несколько лет он выиграет эту награду. Я в это верю, это вполне возможно», — приводит «РБ Спорт» слова Красича.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В текущем сезоне 27-летний полузащитник провел за монегасков 11 матчей в лиге 1, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи. Контракт Головина с «Монако» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

В ноябре Головин принял участие в товарищеском матче сборной России против Кубы (8:0), которая прошла в Волгограде, и отметился голом в этой встрече.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/milosh-krasich-sredi-rossiyan-u-golovina-bol-she-vsego-shansov-poluchit-zolotoj-myach/
Александр Головин
Милош Красич
Футбол
ФК Монако
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 12 8 3 1 29-9 27
2
 Ницца 12 7 5 0 13-4 26
3
 Монако 12 7 3 2 25-14 24
4
 Лилль 12 5 5 2 15-11 20
5
 Реймс 12 6 2 4 17-15 20
6
 Ланс 12 4 4 4 13-13 16
7
 Гавр 12 3 6 3 12-13 15
8
 Брест 11 4 3 4 11-13 15
9
 Нант 12 4 2 6 17-23 14
10
 Монпелье 11 3 4 4 15-14 13
11
 Марсель 11 3 4 4 12-13 13
12
 Метц 12 3 4 5 12-18 13
13
 Ренн 12 2 6 4 16-16 12
14
 Тулуза 12 2 6 4 13-16 12
15
 Страсбур 11 3 3 5 9-15 12
16
 Лорьян 12 2 5 5 15-21 11
17
 Клермон Фут 11 2 3 6 8-14 9
18
 Лион 11 1 4 6 9-19 7
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34 тур
10.11 23:00
Монпелье – Ницца
 0 : 0
11.11 19:00
Реймс – ПСЖ
 0 : 3
11.11 23:00
Гавр – Монако
 0 : 0
12.11 17:00
Клермон Фут – Лорьян
 1 : 0
12.11 17:00
Лилль – Тулуза
 1 : 1
12.11 17:00
Метц – Нант
 3 : 1
12.11 19:05
Ренн – Лион
 0 : 1
12.11 22:45
Ланс – Марсель
 1 : 0
7.12 15:00
Брест – Страсбур
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Ахмед Мостафа Мохамед

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Ашраф Хакими

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