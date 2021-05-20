Ковач заявил, что «Монако» может гордиться выходом в финал Кубка Франции

Главный тренер «Монако» Нико Ковач прокомментировал поражение от «ПСЖ» (0:2) в финале Кубка Франции.

«В первую очередь, я хочу поздравить «ПСЖ» с завоеванным титулом. Думаю, мы с первых минут были слегка напуганы. Это наш первый финал в таком составе, а у парижан большой опыт игры в таких встречах. Мы слишком уважали «ПСЖ» в первые минуты. Это не лучший финал в моей жизни, но поражение — часть процесса. Когда я проиграл в финале Кубка Германии, то решил, что вернусь на следующий год и выиграю. Так и произошло. Надеюсь, так будет и здесь. Я сказал игрокам, что они могут гордиться выходом в финал. Можно проиграть в финале, только если ты туда вышел. Это важный момент для клуба. Впрочем, надо двигаться дальше, с пятницы мы должны думать о последнем матче сезона в чемпионате Франции», — приводит официальный сайт «Монако» слова Ковача.

«ПСЖ» завоевал 14-й Кубок Франции в своей истории.