Ковач заявил, что «Монако» может гордиться выходом в финал Кубка Франции
Главный тренер «Монако» Нико Ковач прокомментировал поражение от «ПСЖ» (0:2) в финале Кубка Франции.
«В первую очередь, я хочу поздравить «ПСЖ» с завоеванным титулом. Думаю, мы с первых минут были слегка напуганы. Это наш первый финал в таком составе, а у парижан большой опыт игры в таких встречах. Мы слишком уважали «ПСЖ» в первые минуты. Это не лучший финал в моей жизни, но поражение — часть процесса. Когда я проиграл в финале Кубка Германии, то решил, что вернусь на следующий год и выиграю. Так и произошло. Надеюсь, так будет и здесь. Я сказал игрокам, что они могут гордиться выходом в финал. Можно проиграть в финале, только если ты туда вышел. Это важный момент для клуба. Впрочем, надо двигаться дальше, с пятницы мы должны думать о последнем матче сезона в чемпионате Франции», — приводит официальный сайт «Монако» слова Ковача.
«ПСЖ» завоевал 14-й Кубок Франции в своей истории.
Дополнительная информация:
https://www.asmonaco.com/en/niko-kovac-we-can-be-proud-to-have-reached-this-final/
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