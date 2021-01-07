Ковач уверен, что Головин поможет «Монако» играть на более высоком уровне
Главный тренер «Монако» Нико Ковач отметил игру российского полузащитника Александра Головина в матче 18-го тура чемпионата Франции против «Лорьяна» (5:2).
«Прежде всего, мы очень рады тому, что снова можем рассчитывать на Александра Головина, — цитирует Ковача официальный сайт «Монако». — Его возвращение — это как приход нового футболиста в нашу команду, так как он провел всего две игры в этом сезоне.
Честно говоря, я хотел выпустить его на несколько минут раньше, но резервный судья посчитал, что на его гетрах было недостаточно клейкой ленты и это не соответствовало регламенту. В конечном счете это принесло нам удачу.
Он вышел и забил первым же касанием. Мы очень рады, что он вернулся, я уверен, что он позволит «Монако» играть на более высоком уровне".
Александр Головин вышел на замену на 64-й минуте. Он забил уже через 10 секунд после выхода на поле.
Дополнительная информация:
https://www.asmonaco.com/ru/%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%87-%d0%b2%d0%be-%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bc-%d1%82%d0%b0%d0%b9%d0%bc%d0%b5-%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%bd/
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