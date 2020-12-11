Ковач считает, что «Монако» на уровень слабее «Ренна», «Лиона» и «Лилля»

Главный тренер «Монако» Нико Ковач перед матчем 14-го тура чемпионата Франции против «Марселя» отметил, что сейчас нет большой разницы между гостевыми и домашними играми, так как игры проходят без зрителей. Он рассчитывает, что монегаскам удастся выиграть.

— На данный момент матчи проходят без болельщиков, так что можно сказать, что нет особой разницы между гостевыми и домашними встречами, — цитирует пресс-служба клуба Ковача. — Но следует признать, что мы уступили в гостях у «Ренна», «Лиона» и «Лилля», это действительно так. Мне кажется, что на сегодняшний день мы на уровень слабее этих клубов. «Ренн» и «Лилль» очень серьезно поработали над тем, чтобы создать основу для построения своих команд за последние несколько лет и регулярно выступают в еврокубках. Мы хотим на постоянной основе конкурировать на равных с такими клубами.

Нельзя не отметить, что мы добились победы в гостях у «Ниццы», которая выступает в Лиге Европы. Сейчас мы располагаемся в турнирной таблице сразу за ними, но наша команда продолжает придерживаться своего курса. Я очень доволен тем уровнем прогресса, который демонстрируют мои подопечные. Мы, очевидно, должны быть более конкурентоспособными в гостевых матчах, чтобы достичь их уровня игры, это можно сказать с полной уверенностью. «Марсель» — это одна из лучших команд во Франции. Несмотря на то, что Димитри Пайет не сможет принять участия в матче, у них есть очень сильные футболисты, например Флорьян Товен. Во встрече с «ПСЖ» мы показали, что когда играем в полную силу, то тоже можем быть очень сильной командой. Я не могу сказать, будет ли матч с «Марселем» переломной игрой в наших гостевых выступления, но мы приложим все усилия, чтобы победить.