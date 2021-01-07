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Ковач считает, что «Монако» был пассивен в первом тайме

05:09
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Главный тренер «Монако» Нико Ковач оценил игру своей команды в матче 18-го тура чемпионата Франции против «Лорьяна» (5:2).

«Скажу, что первый тайм выдался непростым, потому что команда сыграла не так, как я ожидал, — цитирует Ковача официальный сайт «Монако». -Мы были пассивны, выигрывали слишком мало единоборств и совершали слишком много ошибок. Нам просто напросто не удавалось показывать тот футбол, в который мы хотим играть. Команда хорошо отреагировала во втором тайме, она преобразилась. После перерыва было намного лучше, но это не значит, что я забуду то, как все складывалось в первые 45 минут».

Один из мячей в этой игре забил за монегасков Александр Головин, выйдя на замену.

Дополнительная информация:

https://www.asmonaco.com/ru/%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%87-%d0%b2%d0%be-%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bc-%d1%82%d0%b0%d0%b9%d0%bc%d0%b5-%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%bd/

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