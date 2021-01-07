Ковач считает, что «Монако» был пассивен в первом тайме

Главный тренер «Монако» Нико Ковач оценил игру своей команды в матче 18-го тура чемпионата Франции против «Лорьяна» (5:2).

«Скажу, что первый тайм выдался непростым, потому что команда сыграла не так, как я ожидал, — цитирует Ковача официальный сайт «Монако». -Мы были пассивны, выигрывали слишком мало единоборств и совершали слишком много ошибок. Нам просто напросто не удавалось показывать тот футбол, в который мы хотим играть. Команда хорошо отреагировала во втором тайме, она преобразилась. После перерыва было намного лучше, но это не значит, что я забуду то, как все складывалось в первые 45 минут».

Один из мячей в этой игре забил за монегасков Александр Головин, выйдя на замену.