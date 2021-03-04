Ковач считает, что для победы в чемпионате Франции «Монако» недостаточно укомплектован

Главный тренер «Монако» Нико Ковач высказался по поводу поражения в матче 28-го тура лиги 1 со «Страсбуром» (0:1).

«Мы не показали наш привычный футбол. «Страсбур» — отличная команда, они хорошо играли. Если не можешь победить, то нужно хотя бы не проигрывать, это футбол, гол можно забить на последней секунде. «Страсбур» заслужил победу, у них было много моментов.



Последние два месяца мы отлично играли, но мы недостаточно укомплектованы, чтобы стать чемпионами в этом сезоне», — цитирует Ковача L'Equipe.

После 28 туров чемпионата Франции «Монако» занимает 4-е место в турнирной таблице.