Ковач рассказал, когда Головин вернется в состав «Монако»
Главный тренер «Монако» Нико Ковач рассказал, когда ждать возвращения на поле полузащитника Александра Головина.
«Головин двигается в правильном направлении. Пока медицинский штаб советует не спешить выпускать его на поле. Травма оказалась более серьезной, чем мы думали ранее. Вероятно, мы подождем еще недельку-вторую, чтобы лишний раз им не рисковать», — сказал Ковач в интервью клубной пресс-службе.
В текущем сезоне Головин принял участие в одном матче за «Монако» и не отметился результативными действиями.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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