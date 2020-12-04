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Ковач рассказал, когда Головин вернется в состав «Монако»

19:24
Александр Головин. Фото AFP
Александр Головин. Фото AFP
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Главный тренер «Монако» Нико Ковач рассказал, когда ждать возвращения на поле полузащитника Александра Головина.

«Головин двигается в правильном направлении. Пока медицинский штаб советует не спешить выпускать его на поле. Травма оказалась более серьезной, чем мы думали ранее. Вероятно, мы подождем еще недельку-вторую, чтобы лишний раз им не рисковать», — сказал Ковач в интервью клубной пресс-службе.

В текущем сезоне Головин принял участие в одном матче за «Монако» и не отметился результативными действиями.

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