Ковач рассказал, как повлиял выход Головина на матч с «Лорьяном»

Главный тренер «Монако» Нико Ковач рассказал о влиянии замен на исход матча 18-го тура чемпионата Франции против «Лорьяна» (5:2).

«Не знаю, делал ли я раньше такие хорошие замены в своей карьере, — цитирует тренера официальный сайт клуба. — Все они (игроки, вышедшие на замену — Прим. «СЭ») внесли свой вклад в результат. Выход Головина придал матчу другое измерение. Стеван (Йоветич — Прим. «СЭ») также сделал несколько отличных вещей, как и Кевин (Фолланд — Прим. «СЭ»). Мы очень довольны нашим вторым таймом».

Александр Головин вышел на замену на 64-й минуте. Он забил уже через 10 секунд после выхода на поле.