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Ковач прокомментировал победу «Монако» в матче с «Анже»

12:35
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Главный тренер «Монако» Нико Ковач подвел итоги победного матча 34-го тура лиги 1 с «Анже» (1:0).

«У нас очень крепкая команда, я всегда говорю о том, что у нас очень сплоченный коллектив, которому по силам добиться высоких целей. Главное, чтобы каждый вносил свой вклад, играл важную роль в общекомандных достижениях. Каждому по силам помогать», — цитирует Ковача официальный сайт «Монако».

За 4 тура до конца чемпионата Франции «Монако» набрал 71 балл и располагается на 3-м месте в турнирной таблице.

Дополнительная информация:

https://www.asmonaco.com/ru/

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