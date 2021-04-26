Ковач прокомментировал победу «Монако» в матче с «Анже»
12:35
Главный тренер «Монако» Нико Ковач подвел итоги победного матча 34-го тура лиги 1 с «Анже» (1:0).
«У нас очень крепкая команда, я всегда говорю о том, что у нас очень сплоченный коллектив, которому по силам добиться высоких целей. Главное, чтобы каждый вносил свой вклад, играл важную роль в общекомандных достижениях. Каждому по силам помогать», — цитирует Ковача официальный сайт «Монако».
За 4 тура до конца чемпионата Франции «Монако» набрал 71 балл и располагается на 3-м месте в турнирной таблице.
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