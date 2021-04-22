Ковач прокомментировал игру Головина в Кубке Франции против «Лиона»

Главный тренер «Монако» Нико Ковач прокомментировал игру полузащитника Александра Головина в четвертьфинале Кубка Франции против «Лиона» (2:0).

— Во втором тайме мы выглядели лучше, но больше всего запомнился боевой дух, который проявила команда, — приводит слова Ковача официальный сайт клуба. - И в итоге, думаю, мы заслужили победу в этой встрече.

— Вам была нужна плотность в полузащите в перерыве, и поэтому вы передвинули Александра Головина под нападающих?

— Мы неплохо играли в середине поля, но больше оборонялись, так что нам пришлось тактически перестроить нашу систему. Мы хорошо поправили ситуацию во втором тайме и становились все лучше и лучше, восстанавив равновесие.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел на замену на 15-й минуте встречи.

Также в полуфинал вышли «ПСЖ», «Монпелье» и «Рюмийи-Вальер», выступающий в четвертом по силе дивизионе.