Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

Ковач похвалил нападающих «Монако» после победы над «Сент-Этьеном»

05:13
Теги:

Главный тренер «Монако» Нико Ковач после победы над «Сент-Этьеном» (3:1) в 7-м туре чемпионата Франции отметил игру нападающих. Кевин Фолланд открыл счет, а затем дубль оформил Виссам Бен-Йеддер.

«Мы очень рады, прежде всего за команду, потому что мы побеждаем и проигрываем все вместе, но также и за наших нападающих, потому что голеадорам всегда нужна уверенность и забитые мячи. Сегодня забили оба. Это то, что нам нужно», — цитирует пресс-служба клуба Ковача.

Монако — Сент-Этьен

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Емельяненко рассказал о бое Джигурды и Милонова: «Джигурда два раза дал по пузу, Милонов плакал крокодильими слезами»
«Он пачкал перчатки, пропустишь — лицо грязное». Почему у Александра Усика никогда не было сотрясений и сечек
Светлана Журова отреагировала на решение сборной США по санному спорту провести сборы в России
Бросил родину ради мимолетного романа, но вернулся ради настоящей любви. История самого странного побега советского спортсмена
Алкоголь и тренировки: почему их не стоит совмещать, влияние спиртного на организм
vs
0
Офсайд