Ковач похвалил нападающих «Монако» после победы над «Сент-Этьеном»

Главный тренер «Монако» Нико Ковач после победы над «Сент-Этьеном» (3:1) в 7-м туре чемпионата Франции отметил игру нападающих. Кевин Фолланд открыл счет, а затем дубль оформил Виссам Бен-Йеддер.

«Мы очень рады, прежде всего за команду, потому что мы побеждаем и проигрываем все вместе, но также и за наших нападающих, потому что голеадорам всегда нужна уверенность и забитые мячи. Сегодня забили оба. Это то, что нам нужно», — цитирует пресс-служба клуба Ковача.