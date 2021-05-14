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Ковач поделился ожиданиями от финала Кубка Франции против «ПСЖ»

23:15
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Главный тренер «Монако» Нико Ковач поделился ожиданиями от финала Кубка Франции с «ПСЖ».

«Я бы сказал, что нас ждет матч с очень сильным соперником на отличном стадионе. Я счастлив вернуться на один из стадионов, на котором мне довелось играть, будучи футболистом. «Пари Сен-Жермен» — отличная команда с высококлассными игроками. Им повезло с тем, что в их составе есть много футболистов, которые привыкли играть в финалах и выигрывать трофеи.

Нам будет отведена роль аутсайдеров, но у нас есть возможность одержать победу в этом матче, как это уже случилось со мной, когда я тренировал «Айнтрахт». Мы уважаем своего соперника. Я думаю, что они нас тоже уважают. «Пари Сен-Жермен» и «Монако» — это две сильные команды чемпионата Франции. Посмотрим, каков будет исход", — цитирует Ковача официальный сайт клуба.

В полуфинале Кубка Франции «Монако» разгромил «Рюмийи» со счетом 5:1. Финальный матч турнира состоится 19 мая.

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