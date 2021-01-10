Ковач отметил двух игроков «Монако» после победы над «Анже»

Главный тренер «Монако» Нико Ковач подвел итоги матча 19-го тура чемпионата Франции против «Анже» (3:0).

«Думаю, это был наш лучший матч с начала сезона. Была видна организация и структура игры на протяжении всей встречи. Мы полностью заслужили эту победу, я счастлив.

«Анже» — очень хороший соперник, хорошо организованная и неудобная команда при игре на выезде. Наши футболисты показали отличную игру, мы не ошиблись. Я очень доволен игрой всех футболистов, особенно Бен Йеддером и Фолландом, которые внесли большой вклад в победу», — приводит слова Ковача официальный сайт клуба.

После этого матча «Монако» с 33 очками расположился на четветом месте в турнирной таблице, «Анже» с 30 очками — на седьмой строчке.