Ковач остался довольным ничьей в матче с «Сент-Этьеном»

Главный тренер «Монако» Нико Ковач высказался о матче 17-го тура лиги 1 с «Сент-Этьеном» (2:2). Напомним, монегаски с 35-й минуты играли в меньшинстве.

«Не думаю, что нужно комментировать факты, которые могут быть в матче. Но я считаю, что пенальти и удаления не должно было быть. Все было понятно.

Для меня это почти победа, учитывая ход игры. Почти час мы играли вдесятером. Парни показали характер, чтобы добиться ничьей. В концовке мы хорошо выглядели, несмотря ни на что. Я доволен", — цитирует Ковача пресс-служба «Монако».

После 17 туров чемпионата Франции «Монако» занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 27 очков.