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Ковач остался доволен игрой «Монако» в дерби с «Ниццей»

07:16

Главный тренер «Монако» Нико Ковач после победы над «Ниццей» (2:1) в 23-м туре чемпионата Франции отметил, что монегаски заслужили этот результат в дерби Лазурного берега.

— Да, я думаю, что наши амбиции были ясны — мы хотели выиграть в этом 100-м дерби, — цитирует пресс-служба клуба Ковача. — Это хорошо для нас, для клуба, для болельщиков. Мы заслужили эту победу, создали четыре прекрасных момента и дважды забили со стандартных положений. «Ницца» нанесла всего два удара в створ. «Монако» играл очень хорошо, очень организованно. Хочу поздравить своих игроков.

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