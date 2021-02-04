Ковач остался доволен игрой «Монако» в дерби с «Ниццей»

Главный тренер «Монако» Нико Ковач после победы над «Ниццей» (2:1) в 23-м туре чемпионата Франции отметил, что монегаски заслужили этот результат в дерби Лазурного берега.

— Да, я думаю, что наши амбиции были ясны — мы хотели выиграть в этом 100-м дерби, — цитирует пресс-служба клуба Ковача. — Это хорошо для нас, для клуба, для болельщиков. Мы заслужили эту победу, создали четыре прекрасных момента и дважды забили со стандартных положений. «Ницца» нанесла всего два удара в створ. «Монако» играл очень хорошо, очень организованно. Хочу поздравить своих игроков.