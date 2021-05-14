Ковач не видит проблемы в дате проведения финала Кубка Франции

Главный тренер «Монако» Нико Ковач после победы над «Рюмийи» в 1/2 финала Кубка Франции (5:1) отметил, что ему нравятся кубковые турниры. Также он добавил, что ему все равно, в какой последовательности проводить матчи.

— Прежде всего, я хотел бы поздравить «Рюмийи» с их успехом в Кубке Франции и проведенным в этот вечер матчем, — цитирует пресс-служба клуба Ковача. — Они сыграли очень хорошо, особенно в первом тайме. Хочу поздравить тренера и игроков. С точки зрения скорости все было намного лучше, и я считаю, что победа заслужена.

— Финал Кубка Франции между двумя последними матчами лиги — это скандал?

— Мы переживаем тяжелые времена и непростой период. В других странах, например, в Германии, финал проводится позже. Мы здесь не для того, чтобы жаловаться. Мы профессионалы. Моя команда достаточно подготовлена к решению этих задач. Меня не беспокоит последовательность матчей.

— Вам нравится Кубок?

— Обожаю Кубок (смеется). Мне нравятся игры на выбывание. Как участник, я всегда хочу побеждать. Сериал продолжается. Я здесь еще буду 2-3 года, и надеюсь, это продлится как можно дольше.

Напомним, в финале Кубка Франции сыграют «Монако» и «ПСЖ». Матч состоится 19 мая.