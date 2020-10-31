Ковач не собирается отказываться от атакующего футбола в «Монако»

Главный тренер «Монако» Нико Ковач перед игрой с «Бордо» в 9-м туре чемпионата Франции отметил, что команда останется верна атакующему футболу. После 8 игр монегаски идут на 12-м месте.

— Я тренер, а это значит, что мы с игроками побеждаем и проигрываем вместе, — цитирует пресс-служба клуба Ковача. — В матче с «Лионом» я возложил ответственность за поражение на себя, потому что мне действительно нужно защитить своих игроков. Очевидно, что у нас юная команда, но я не думаю, что это может являться оправданием, так как до этого дня преимущественно ошибались не только молодые футболисты. Если бы команда проиграла со счетом 4-1 в гостях на стадионе «Групама» и владела бы мячом 35% времени, то была бы причина для беспокойства. Но все было иначе. Если вернуться к молодежи, то я думаю, что им нужно давать возможность играть, даже если они время от времени допускают ошибки. Именно так они смогут учиться и двигаться вперед.

— Собираетесь ли вы сохранить философию атакующего футбола?

— Мы хотим сохранить свой стиль игры. Возможно, нужно поработать над некоторыми деталями. Мы хотим продолжить агрессивно действовать в прессинге. Но, когда соперник располагается чуть выше на поле, нужно уметь адаптироваться и, возможно, меньше рисковать. В матче с «Лионом» мы играли около ворот соперника, но не оказывали никакого давления на футболистов, владевших мячом, и в фазах, когда они теряли его, это то, что у нас не сработало.

— Можно ли считать схему 3-5-2 игровым вариантом, или вы ее применили только для того, чтобы доиграть встречу?

— Это схема, к которой мы действительно еще прибегнем в будущем. Команде важно уметь выступать в двух или трех различных расстановках. Как я уже говорил, главное — это не построение футболистов на поле, а их отношение при конкретной схеме на игру, умение оперировать этой схемой.