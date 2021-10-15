Ковач назвал фаворитов в борьбе за «Золотой мяч»
Главный тренер «Монако» Нико Ковач назвал своих фаворитов среди претендентов на «Золотой мяч».
«Есть много очень сильных футболистов, которые могут рассчитывать на трофей.
Карим Бензема входит в их число. Также можно отметить Роберта Левандовски. Он побил рекорд результативности в Германии. Это существенный аргумент.
Посмотрим, кто сможет навязать им борьбу. К счастью, не мне решать судьбу этого трофея. Если бы я мог, то отдал бы его всем", — приводит слова Ковача пресс-служба «Монако».
В сентябре Левандовски получил «Золотую бутсу» как лучший бомбардир прошлого сезона бундеслиги. Он забил 41 гол в 29 матчах.
Бензема в прошлом сезоне провел 34 матча в чемпионате Испании, забил 23 гола и отдал 9 результативных передач.
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Дополнительная информация:
https://www.asmonaco.com/en/niko-kovac-very-similar-to-lyon/
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