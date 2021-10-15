Ковач назвал фаворитов в борьбе за «Золотой мяч»

Главный тренер «Монако» Нико Ковач назвал своих фаворитов среди претендентов на «Золотой мяч».

«Есть много очень сильных футболистов, которые могут рассчитывать на трофей.

Карим Бензема входит в их число. Также можно отметить Роберта Левандовски. Он побил рекорд результативности в Германии. Это существенный аргумент.

Посмотрим, кто сможет навязать им борьбу. К счастью, не мне решать судьбу этого трофея. Если бы я мог, то отдал бы его всем", — приводит слова Ковача пресс-служба «Монако».

В сентябре Левандовски получил «Золотую бутсу» как лучший бомбардир прошлого сезона бундеслиги. Он забил 41 гол в 29 матчах.

Бензема в прошлом сезоне провел 34 матча в чемпионате Испании, забил 23 гола и отдал 9 результативных передач.