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Ковач назвал фаворитов в борьбе за «Золотой мяч»

22:12
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Главный тренер «Монако» Нико Ковач назвал своих фаворитов среди претендентов на «Золотой мяч».

«Есть много очень сильных футболистов, которые могут рассчитывать на трофей.

Карим Бензема входит в их число. Также можно отметить Роберта Левандовски. Он побил рекорд результативности в Германии. Это существенный аргумент.

Посмотрим, кто сможет навязать им борьбу. К счастью, не мне решать судьбу этого трофея. Если бы я мог, то отдал бы его всем", — приводит слова Ковача пресс-служба «Монако».

В сентябре Левандовски получил «Золотую бутсу» как лучший бомбардир прошлого сезона бундеслиги. Он забил 41 гол в 29 матчах.

Бензема в прошлом сезоне провел 34 матча в чемпионате Испании, забил 23 гола и отдал 9 результативных передач.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
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  • Sport Prediction
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Динамо

X2

24%

1.57

ИТМ1 (1.5)

18%

1.59

П1

16%

2.50
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Рома

П1

27%

1.90

X2

20%

1.96

Обе забьют - да

17%

1.67
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Барселона
Валенсия

П1

29%

1.53

ТБ 2.5

22%

1.69

Обе забьют - да

15%

1.78

Дополнительная информация:

https://www.asmonaco.com/en/niko-kovac-very-similar-to-lyon/

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Екатерина Савостина все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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