Ковач: «Монако» занимает третье место в лиге 1, но нам не стоит давать волю своим эмоциям»

Главный тренер «Монако» Нико Ковач подвел итоги матча 31-го тура чемпионата Франции против «Метца» (4:0).

«Мы еще не обезопасили себя от пятого места. Я знаю, что на данный момент мы занимаем третью строчку, но нам не стоит давать волю своим эмоциям. Впереди у нас 7 матчей, в которых будет разыграно 21 очко. Мы владели преимуществом в этой встрече, Лекомту нужно было один раз результативно вступить в игру, и он это сделал. Мы сумели создать около 7 или 8 опасных моментов у ворот соперника. Я хочу похвалить своих игроков.

?Мы набрали хороший ход. Как вы знаете, в футболе все может измениться очень быстро. Нам нужно оставаться сосредоточенными, команде по силам добиваться большего. Нам нужно продолжать действовать в том же духе и не думать, что все должно складываться только в нашу пользу», — приводит слова Ковача официальный сайт клуба.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе команды и был заменен на 64-й минуте встречи, не отметившись результативными действиями.

«Монако» Нико Ковача с 62 очками занимает третье место в турнирной таблице лиги 1. «Метц» — 42 балла и 9-я строчка.