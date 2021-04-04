Ковач: «Монако» занимает третье место в лиге 1, но нам не стоит давать волю своим эмоциям»
Главный тренер «Монако» Нико Ковач подвел итоги матча 31-го тура чемпионата Франции против «Метца» (4:0).
«Мы еще не обезопасили себя от пятого места. Я знаю, что на данный момент мы занимаем третью строчку, но нам не стоит давать волю своим эмоциям. Впереди у нас 7 матчей, в которых будет разыграно 21 очко. Мы владели преимуществом в этой встрече, Лекомту нужно было один раз результативно вступить в игру, и он это сделал. Мы сумели создать около 7 или 8 опасных моментов у ворот соперника. Я хочу похвалить своих игроков.
?Мы набрали хороший ход. Как вы знаете, в футболе все может измениться очень быстро. Нам нужно оставаться сосредоточенными, команде по силам добиваться большего. Нам нужно продолжать действовать в том же духе и не думать, что все должно складываться только в нашу пользу», — приводит слова Ковача официальный сайт клуба.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе команды и был заменен на 64-й минуте встречи, не отметившись результативными действиями.
«Монако» Нико Ковача с 62 очками занимает третье место в турнирной таблице лиги 1. «Метц» — 42 балла и 9-я строчка.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю