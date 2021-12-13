Ковач: «Когда играешь против «ПСЖ» и не реализуешь свои моменты, все становится слишком сложным»

Главный тренер «Монако» Нико Ковач подвел итоги матча 18-го тура чемпионата Франции против «ПСЖ» (0:2).

«Я думаю, что нам отлично удалось начать этот матч. Как по мне, мы хорошо играли в первом тайме. Но для того, чтобы сказать, что все было очень хорошо, требовалось выйти вперед в счете. У нас был отличный момент, когда Софиан Диоп оказался с мячом. Нам хотелось высоко встречать соперника, навязывать ему борьбу на его же половине поля. У нас был ряд моментов, но, когда играешь против «ПСЖ» и не реализуешь свои моменты, то все становится слишком сложным. Во втором тайме нам было тяжелее, потому что парижане больше контролировали мяч. Я думаю, что мы заслуживали лучшего.

Для меня было логично предоставить роль десятки Софиану Диопу. Также стоит отметить, что Желсон и Головин отлично проявили себя на флангах в последних матчах. Софиан действовал хорошо в этой роли, он высоко прессинговал своих оппонентов по ходу первого тайма, мешая парижанам быстро переходить в контригру и постоянно накрывая их опорных полузащитников. К сожалению, этого не хватило, чтобы добиться положительного результата», — приводит слова Ковача официальный сайт клуба.

После этого матча «ПСЖ» с 45 очками лидирует в чемпионате Франции, «Монако» с 26 очками — на восьмой строчке.