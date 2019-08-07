Косьельни стал игроком "Бордо"

Защитник "Арсенала" Лоран Косьельни официально перешел в "Бордо", сообщает сайт французской команды.

Условия контракта 33-летнего игрока обороны не называются. Ранее появилась информация, что французский клуб заплатил за Косьельни 5 миллионов евро.

Защитник выступал за "Арсенал" с 2010 года. За это время он трижды выигрывал Кубок Англии и становился обладателем Суперкубка страны.