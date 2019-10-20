Косьельни получил травму в матче с «Сент-Этьеном»

«Бордо» дома проиграло «Сент-Этьену» (0:1) в матче 10-го тура чемпионата Франции. В этой встрече получил травму защитник Лоран Косьельни, сообщает L'Equipe.

34-летний француз получил травму голеностопа и был вынужден покинуть поле в середине первого тайма. Серьезность повреждения и сроки восстановления будут определены после углубленного медобследования.

В нынешнем сезоне Косьельни принимал участие в девяти матчах лиги 1.

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