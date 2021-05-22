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Косьельни готов покинуть «Бордо» из-за обмана руководства

07:43

Защитник «Бордо» Лоран Косьельни признался, что не знает, где будет играть в следующем сезоне. Контракт 35-летнего француза рассчитан еще на один год.

«Мне нужно быть на 100 процентов уверенным, что «Бордо» останется в лиге 1. После этого я смогу поговорить со всеми. Мне нужно подумать, немного отдохнуть в отпуске, затем нужно вернуться и обсудить, что будет для меня лучше всего. Если останусь, это будет значить, что ппредстоит еще один такой сезон, и это будет отрицательно. Мне бы хотелось, чтобы данные мне обещания были выполнены, чтобы у этой команды были игроки, необходимые для того, чтобы подняться выше. Этого не было сделано, поэтому я сделаю выводы», — цитирует GFFN Косьельни.

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