Королевская семья Бахрейна приобрела клуб из Парижа

«Пари» на официальном сайте сообщил о новых владельцах клуба.

Столичный клуб выступает во втором по силе дивизионе Франции.

— Новый стратегический партнер входит в «Пари», чтобы поддержать проект клуба, его развитие и его амбиции, — говорится в сообщении. — Менеджеры и акционеры «Пари» рады сообщить о прибытии нового владельца — Королевства Бахрейна.

Бахрейнский фонд «EXPLORE BAHRAIN» становится главным спонсором клуба с целью, в частности, повысить имидж и известность Бахрейна и содействовать открытию этой сдержанной, но амбициозной страны.

Спортивные амбиции команды — выйти в лигу 1 в ближайшие три года.