Корне продлил контракт с «Лионом»

Нападающий «Лиона» Максвел Корне продлил контракт с клубом. Новое соглашение 22-летнего ивуарийца рассчитано до 2023 года, сообщает официальный сайт «Лиона».

Корне выступает за «Лион» с 2015 года. В нынешнем сезоне он провел 4 матча. Также в его активе есть 13 матчей за сборную Кот-д'Ивуара и 5 мячей.

L'OL est heureux d'informer de la prolongation de contrat de Maxwel Cornet pour deux saisons suppl?mentaires jusqu'au 30 juin 2023. ??#UnispourRugir #Cornet2023 pic.twitter.com/aPo4qO3GKZ — Olympique Lyonnais (@OL) September 19, 2019

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