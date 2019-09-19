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Корне продлил контракт с «Лионом»

20:19
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Нападающий «Лиона» Максвел Корне продлил контракт с клубом. Новое соглашение 22-летнего ивуарийца рассчитано до 2023 года, сообщает официальный сайт «Лиона».

Корне выступает за «Лион» с 2015 года. В нынешнем сезоне он провел 4 матча. Также в его активе есть 13 матчей за сборную Кот-д'Ивуара и 5 мячей.

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