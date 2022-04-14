В «ПСЖ» заявили о лидерстве по продажам клубных футболок в мире

Коммерческий директор «ПСЖ» Марк Армстронг рассказал о продажах футболок парижского клуба.

«Мы продаем больше футболок, чем любой другой клуб в мире», — приводит слова Армстронга Culture PSG со ссылкой на Le Figaro.

Ранее сообщалось, что 60% доходов «ПСЖ» от продажи клубных футболок приходят за счет формы нападающего Лионеля Месси.

Отмечается, что за шесть месяцев после подписания 34-летнего аргентинца коммерческие результаты парижского клуба в части реализации атрибутики превзошли показатели всего сезона-2020/21.