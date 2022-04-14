Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 19:05

В «ПСЖ» заявили о лидерстве по продажам клубных футболок в мире

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Коммерческий директор «ПСЖ» Марк Армстронг рассказал о продажах футболок парижского клуба.

«Мы продаем больше футболок, чем любой другой клуб в мире», — приводит слова Армстронга Culture PSG со ссылкой на Le Figaro.

Ранее сообщалось, что 60% доходов «ПСЖ» от продажи клубных футболок приходят за счет формы нападающего Лионеля Месси.

Отмечается, что за шесть месяцев после подписания 34-летнего аргентинца коммерческие результаты парижского клуба в части реализации атрибутики превзошли показатели всего сезона-2020/21.

Источник: https://www.culturepsg.com/news/club/le-psg-assure-etre-le-plus-gros-vendeur-de-maillots-au-monde/41704
Лионель Месси
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Главу украинского биатлона выгоняют за сочувствие россиянам. Он поднял этот вид спорта на топ-уровень
Месть за Федора и драка за 1 млн долларов. Лучший ученик Емельяненко Вадим Немков должен наказать Bellator за подлую политику
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«ПСЖ» сохраняет интерес к Рэшфорду. У форварда «МЮ» была договоренность с парижанами
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 31 22 5 4 70-29 71
2
 Марсель 31 17 8 6 51-29 59
3
 Ренн 31 17 5 9 67-31 56
4
 Страсбур 31 14 10 7 52-33 52
5
 Ницца 31 15 7 9 40-27 51
6
 Монако 31 14 8 9 47-32 50
7
 Лилль 31 12 12 7 39-36 48
8
 Ланс 31 13 8 10 48-40 47
9
 Лион 31 12 11 8 44-40 46
10
 Нант 31 13 7 11 40-34 46
11
 Монпелье 31 12 5 14 44-44 41
12
 Брест 31 10 9 12 39-45 39
13
 Реймс 31 8 12 11 34-35 36
14
 Анже 31 8 9 14 35-45 33
15
 Труа 31 8 8 15 29-44 32
16
 Лорьян 31 7 10 14 31-50 31
17
 Клермон Фут 31 7 7 17 31-60 28
18
 Сент-Этьен 31 6 9 16 33-61 27
19
 Бордо 31 5 11 15 41-71 26
20
 Метц 31 4 11 16 28-57 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
15.04 22:00
Ренн – Монако
 - : -
16.04 18:00
Сент-Этьен – Брест
 - : -
16.04 22:00
Лилль – Ланс
 - : -
17.04 14:00
Ницца – Лорьян
 - : -
17.04 16:00
Метц – Клермон Фут
 - : -
17.04 16:00
Монпелье – Реймс
 - : -
17.04 16:00
Нант – Анже
 - : -
17.04 16:00
Труа – Страсбур
 - : -
17.04 18:05
Лион – Бордо
 - : -
17.04 21:45
ПСЖ – Марсель
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 21
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 18
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 18
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 14
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 11
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 10
И К Ж
Бонфим Коста Сантос Данте

Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 29 2 4
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 26 2 6
Салис Абдул Самед

Салис Абдул Самед

Клермон Фут

 26 1 8
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости