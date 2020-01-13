Французское издание L'Equipe опубликовало символическую сборную 20-го тура лиги 1. Лучшей командой назван «Монако», сыгравший вничью с безоговорочным лидером чемпионата «ПСЖ» — 3:3. Наставник монегасков Роберт Морено, проведший дебютный матч в национальном первенстве, признан лучшим специалистом. Александр Головин сыград все 90 минут.

Символическая сборная по итогам 20-го тура лиги 1:

Укиджа («Метц») — Деннис Аппиа («Нант»), Брюно Манга («Дижон»), Бойе («Метц»), Маркал («Лион») — Камара («Маресль»), Какере («Лион») — Блас («Нант»), Шарбонье («Брест»), Бен Йеддер («Монако»), Неймар («ПСЖ»).