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Команда Головина — лучшая в туре по версии L'Equipe. Морено — лучший тренер

03:27
Символическая сборная 20-го тура лиги 1. Фото L'Equipe.
Символическая сборная 20-го тура лиги 1. Фото L'Equipe.
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Французское издание L'Equipe опубликовало символическую сборную 20-го тура лиги 1. Лучшей командой назван «Монако», сыгравший вничью с безоговорочным лидером чемпионата «ПСЖ» — 3:3. Наставник монегасков Роберт Морено, проведший дебютный матч в национальном первенстве, признан лучшим специалистом. Александр Головин сыград все 90 минут.

Символическая сборная по итогам 20-го тура лиги 1:

Укиджа («Метц») — Деннис Аппиа («Нант»), Брюно Манга («Дижон»), Бойе («Метц»), Маркал («Лион») — Камара («Маресль»), Какере («Лион») — Блас («Нант»), Шарбонье («Брест»), Бен Йеддер («Монако»), Неймар («ПСЖ»).

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