Колыванов ждет дебюта Сафонова в лиге 1 в матче против «Гавра»
Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов поделился мнением о возможном дебюте голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в официальном матче.
«ПСЖ» — один из лидеров чемпионата. Наверное, составить конкуренцию парижанам может только «Монако», других вариантов не вижу. В этом матче вполне возможно ожидать дебют Матвея Сафонова — все-таки лига 1 только началась, и допускаю, что в первых турах можно увидеть нашего голкипера. Надеемся, и в каких-то матчах Кубка Франции Матвею будет предоставляться шанс. То что нет одного из лидеров «ПСЖ» Килиана Мбаппе, не делает команду менее опасной в зоне атаки. Не думаю, что его уход может резко отразиться на игре парижан. «Гавр» — команда, которая даст возможность «ПСЖ» начать свой сезон с первой победы», — сказал Колыванов ODDS.ru.
В июне 25-летний Сафонов перешел из «Краснодара» в «ПСЖ» за 20 миллионов евро. Россиянин подписал с парижанами контракт сроком до лета 2029 года.
Встреча между «Гавром» и «ПСЖ» состоится в пятницу, 16 августа. Матч начнется в 21.45 по московскому времени.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|ПСЖ
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|0-0
|0
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2
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Сент-Этьен
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|16.08
|21:45
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Гавр – ПСЖ
|- : -
|17.08
|18:00
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Брест – Марсель
|- : -
|17.08
|20:00
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Реймс – Лилль
|- : -
|17.08
|22:00
|
Монако – Сент-Этьен
|- : -
|18.08
|16:00
|
Осер – Ницца
|- : -
|18.08
|18:00
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Анже – Ланс
|- : -
|18.08
|18:00
|
Монпелье – Страсбур
|- : -
|18.08
|18:00
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Тулуза – Нант
|- : -
|18.08
|21:45
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Ренн – Лион
|- : -