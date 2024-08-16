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Сегодня, 17:10

Колыванов ждет дебюта Сафонова в лиге 1 в матче против «Гавра»

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Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов поделился мнением о возможном дебюте голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в официальном матче.

«ПСЖ» — один из лидеров чемпионата. Наверное, составить конкуренцию парижанам может только «Монако», других вариантов не вижу. В этом матче вполне возможно ожидать дебют Матвея Сафонова — все-таки лига 1 только началась, и допускаю, что в первых турах можно увидеть нашего голкипера. Надеемся, и в каких-то матчах Кубка Франции Матвею будет предоставляться шанс. То что нет одного из лидеров «ПСЖ» Килиана Мбаппе, не делает команду менее опасной в зоне атаки. Не думаю, что его уход может резко отразиться на игре парижан. «Гавр» — команда, которая даст возможность «ПСЖ» начать свой сезон с первой победы», — сказал Колыванов ODDS.ru.

В июне 25-летний Сафонов перешел из «Краснодара» в «ПСЖ» за 20 миллионов евро. Россиянин подписал с парижанами контракт сроком до лета 2029 года.

Встреча между «Гавром» и «ПСЖ» состоится в пятницу, 16 августа. Матч начнется в 21.45 по московскому времени.

Источник: ODDS.ru
Матвей Сафонов
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Чемпионат Франции — 1-й тур: расписание и результаты матчей
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1
 ПСЖ 0 0 0 0 0-0 0
2
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
3
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
4
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
6
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
8
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
9
 Реймс 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
11
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
12
 Монпелье 0 0 0 0 0-0 0
13
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
14
 Нант 0 0 0 0 0-0 0
15
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
16
 Осер 0 0 0 0 0-0 0
17
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
18
 Сент-Этьен 0 0 0 0 0-0 0
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16.08 21:45
Гавр – ПСЖ
 - : -
17.08 18:00
Брест – Марсель
 - : -
17.08 20:00
Реймс – Лилль
 - : -
17.08 22:00
Монако – Сент-Этьен
 - : -
18.08 16:00
Осер – Ницца
 - : -
18.08 18:00
Анже – Ланс
 - : -
18.08 18:00
Монпелье – Страсбур
 - : -
18.08 18:00
Тулуза – Нант
 - : -
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