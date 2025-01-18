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Сегодня, 16:35

Колыванов считает переход Кварацхелии в «ПСЖ» шагом назад

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший форвард сборной России Игорь Колыванов оценил переход нападающего Хвичи Кварацхелии из «Наполи» в «ПСЖ».

Французский клуб объявил о переходе 23-летнего грузина 17 января, контракт игрока рассчитан до 2029 года. По данным СМИ, трансфер обошелся парижанам в 70 миллионов евро.

«Для меня Франция — это вообще не чемпионат. Зачем переходить туда из Италии? Кварацхелия перешел туда, потому что ему зарплату в 5-6 раз больше дали, чем в Неаполе. Лучше бы он перешел в «Манчестер Сити», «Реал», «Барселону», «Милан», «Ювентус» или «Интер». А какой смысл ехать в «ПСЖ», где чемпионат одной команды? Хвичу это устраивает — и слава Богу, молодец. Но это точно не шаг вперед в карьере», — сказал Колыванов.

Кварацхелия также известен по игре за «Локомотив» и «Рубин».

В текущем сезоне на его счету 5 голов и 3 голевые передачи в 19 матчах за «Наполи».

Источник: ВсеПроСпорт
Игорь Колыванов
Хвича Кварацхелия
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 17 13 4 0 46-15 43
2
 Марсель 17 11 3 3 39-20 36
3
 Лилль 18 8 8 2 28-17 32
4
 Монако 18 9 4 5 29-20 31
5
 Ницца 18 8 6 4 36-25 30
6
 Лион 17 8 4 5 29-22 28
7
 Ланс 17 7 6 4 21-16 27
8
 Тулуза 17 7 3 7 19-19 24
9
 Страсбур 17 6 5 6 30-29 23
10
 Осер 17 6 4 7 24-26 22
11
 Брест 17 7 1 9 26-30 22
12
 Реймс 17 5 5 7 23-25 20
13
 Анже 17 5 4 8 19-27 19
14
 Ренн 17 5 2 10 23-25 17
15
 Нант 17 3 7 7 20-27 16
16
 Сент-Этьен 17 5 1 11 16-37 16
17
 Гавр 17 4 0 13 13-36 12
18
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