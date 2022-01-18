Колашинац подписал контракт с «Марселем»
Защитник Сеад Колашинац стал игроком «Марселя», сообщает сайт французской команды.
Ранее 28-летний игрок расторг контракт с «Арсеналом», так что он подписал контракт с «Марселем» на правах свободного агента.
В текущем сезоне Колашинац провел за «Арсенал» только 5 матчей, отыграв 270 минут, и заработал 2 желтые карточки.
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|40
|
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|20
|10
|7
|3
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|37
|
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|
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|5
|9
|7
|22-23
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|
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|Метц
|21
|4
|7
|10
|24-41
|19
|
16
|Клермон Фут
|20
|4
|6
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|20-36
|18
|
17
|Труа
|20
|4
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|11
|18-29
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|
18
|Лорьян
|20
|3
|8
|9
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|17
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|3
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|19.11
|23:00
|
Монако – Лилль
|2 : 2
|20.11
|19:00
|
ПСЖ – Нант
|3 : 1
|20.11
|23:00
|
Ренн – Монпелье
|2 : 0
|21.11
|15:00
|
Брест – Ланс
|4 : 0
|21.11
|17:00
|
Анже – Лорьян
|1 : 0
|21.11
|17:00
|
Метц – Бордо
|3 : 3
|21.11
|17:00
|
Страсбур – Реймс
|1 : 1
|21.11
|17:00
|
Труа – Сент-Этьен
|0 : 1
|21.11
|19:00
|
Клермон Фут – Ницца
|1 : 2
|21.11
|22:45
|
Лион – Марсель
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|Г
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Жонатан Давид
Лилль
|12
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
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|
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Людовик Айорк
Страсбур
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Кильян Мбаппе
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|
|
Димитри Пайет
Марсель
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Жонатан Клаусс
Ланс
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|И
|К
|Ж
|
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Йохан Гастьен
Клермон Фут
|16
|2
|3
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Жером Эрго
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|
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Леонардо Балерди
Марсель
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