«Когда слишком долго играл под 14-м номером». Игрок «Монако», подумал, что его меняют, но ошибся

Курьезный эпизод произошел во время матча 17-го тура чемпионата Франции «Монако» — «Амьен» (3:0).

Полузащитник «Монако» Темуе Бакайоко, увидев в руках четвертого арбитра 14-й номер, подумал, что его решили заменить, и отправился на скамейку.

Quand tu as port? le num?ro 1?4? un peu trop longtemps dans ta carri?re ??



W/ @TimoeB08 ? pic.twitter.com/XtJ60SiplG — AS Monaco ?? (@AS_Monaco) December 8, 2019

Однако он забыл, что играет уже не под 14-м номером, как раньше, а под шестым. На самом деле главный тренер Леонарду Жардим заменил Бальде Кейта. Вместо него на 81-й минуте вышел Жан-Кевин Огюстен.

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