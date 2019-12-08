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«Когда слишком долго играл под 14-м номером». Игрок «Монако», подумал, что его меняют, но ошибся

8 декабря 2019, 23:59
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Курьезный эпизод произошел во время матча 17-го тура чемпионата Франции «Монако» — «Амьен» (3:0).

Полузащитник «Монако» Темуе Бакайоко, увидев в руках четвертого арбитра 14-й номер, подумал, что его решили заменить, и отправился на скамейку.

Однако он забыл, что играет уже не под 14-м номером, как раньше, а под шестым. На самом деле главный тренер Леонарду Жардим заменил Бальде Кейта. Вместо него на 81-й минуте вышел Жан-Кевин Огюстен.

Чемпионат Франции по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Монако — Амьен

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/france/

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