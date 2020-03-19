Князь Монако заразился коронавирусом

Князь Монако и совладелец монегаского клуба Альбер II сдал положительный тест на коронавирус.

— Его светлейшее Высочество князь Монако Альбер II, сдавший анализ в начале недели, положителен на COVID-19, — говорится в сообщении его пресс-службы. — Состояние его здоровья не вызывает никакой обеспокоенности.

Альбер II владеет 30 процентами «Монако», за который выступает Александр Головин.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 222 643 человек. Умерших — 9 115, выздоровевших — 84 506. В России на данный момент 199 случаев заражения, один человек умер. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.