Князь Монако излечился от коронавируса

Князь Монако и совладелец монегаского клуба Альбер II вылечился от коронавирусной инфекции Covid-19. Об этом сообщается на странице дворцового ведомства в Facebook.

«Правящий князь вылечился от коронавируса и чувствует себя хорошо», — говорится в документе.

Альбер II владеет 30 процентами «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин.

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 846 156 человек, умерших — 41 494, выздоровевших — 176 171.

По данным Роспотребнадзора на полдень 31 марта, в России коронавирус выявлен у 2 337 человек, зарегистрировано 17 летальных случаев, выздоровел 121 человек.

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