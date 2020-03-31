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Князь Монако излечился от коронавируса

31 марта 2020, 23:48
Альбер II. Фото instagram.com
Альбер II. Фото instagram.com
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Князь Монако и совладелец монегаского клуба Альбер II вылечился от коронавирусной инфекции Covid-19. Об этом сообщается на странице дворцового ведомства в Facebook.

«Правящий князь вылечился от коронавируса и чувствует себя хорошо», — говорится в документе.

Альбер II владеет 30 процентами «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин.

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 846 156 человек, умерших — 41 494, выздоровевших — 176 171.

По данным Роспотребнадзора на полдень 31 марта, в России коронавирус выявлен у 2 337 человек, зарегистрировано 17 летальных случаев, выздоровел 121 человек.

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Дополнительная информация:

https://www.facebook.com/palaismonaco/photos/ms.c.eJw9ysEJACAMA8CNxNjYpPsvJlj0e1ws0wglnaRiRIPrQs4HWj30oBr2B9EoefoDLgAHITMUuA~-~-.bps.a.3284813584864491/3284813764864473/?type=3&theater

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