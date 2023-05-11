Клубы АПЛ интересуются форвардом «Лиона» Дембеле

Нападающий «Лиона» Мусса Дембеле может продолжить карьеру в АПЛ, сообщает Fichajes.

По информации источника, в услугах 26-летнего француза заинтересованы «Астон Вилла», «Вест Хэм» и «Лидс». Сам форвард также настроен на уход из «Лиона» — после прихода Александра Ляказетта он потерял стабильное место в основе.

В текущем сезоне Дембеле провел 22 матча в лиге 1, отметившись тремя забитыми мячами. Его контракт с «Лионом» истекает летом 2024 года.