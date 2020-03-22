Клубы 3-го дивизиона Франции возобновят сезон в футбольном менеджере

Клубы 3-го дивизиона Франции при поддержке федерации футбола страны решили нестандартным образом продолжить сезон, который был приостановлен из-за коронавируса. С понедельника ежедневно будут проходить матчи в компьютерной игре Football Manager 2020.

Расписание первого игрового дня будет повторять расписание 26-го тура, который был бы ближайшим, если не пауза. При этом список бомбардиров и турнирная таблица на момент начала матчей в FM 20 будет соответствовать реальным.

Управлять виртуальными клубами будут выбранные люди. Например, «Газелек» доверен 18-летнему защитнику команды Доминику Гуиди, а «Кевийи Руан» — болельщику.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. Во многих странах введен карантин. По данным на 21 марта всего в мире выявлено более 304 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 94 тысяч выздоровели, 12 984 человека умерли. В России зафиксировано 306 случаев заражения. В Италии общее число жертв достигло уже 4032 — это больше, чем в Китае, где изначально была зафиксирована вспышка эпидемии. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Испания, США, Германия, Иран.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется