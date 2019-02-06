Клуб третьей лиги держался в Кубке Франции против "ПСЖ" 102 минуты. Но проиграл

"ПСЖ" обыграл "Вильфранш" в 1/8 финала Кубка Франции - 3:0. Клуб третьей французской лиги смог довести игру с лидером чемпионата страны до дополнительного времени и пропустил первый гол на 102-й минуте.

Также в четвертьфинал пробился клуб четвертой лиги "Витре", обыгравший представителя третьего дивизиона "Лион Дюшер".

Кубок Франции

1/8 финала

"Витре" - "Лион Дюшер" - 3:2 (2:2)

Голы: Ривас, 8 (0:1). Ривас, 22 (0:2). Грос, 32 (1:2). ле Борнь, 42 (2:2). Лоран, 90+4 (3:2).

"Вильфранш" - "ПСЖ" - 0:3 д.в. (0:0, 0:0, 0:3)

Голы: Дракслер, 102 (0:1). Диаби, 113 (0:2). Кавани, 119 (0:3).

"ПСЖ": Ареола, Менье, Бернат, Маркиньюс, Керер, Дракслер, Паредес, Шупо-Мотинг (Кавани, 79), Ди Мария (Мбаппе, 62), Нкунку (Дагба, 91), Диаби.