Клуб из Саудовской Аравии планирует подписать Мбаппе на один сезон

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может перейти в клуб из чемпионата Саудовской Аравии, сообщает журналист Бен Джейкобс.

По информации источника, в лиге уже приготовили предложение по трансферу форварда. Сообщается, что в клубе готовы приобрести Мбаппе даже при условии, что он перейдет в «Реал» в следующем году.

В пятницу появилась информация, что парижский клуб не взял 24-летнего француза на предсезонный тур по Японии и выставил игрока на трансфер, так как считает, что он договорился с «Реалом» о переходе в «Реал» следующим летом бесплатно.

Также ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» включился в борьбу за французского форварда.

Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 форвард забил 41 гол и сделал 10 голевых передач в 43 матчах во всех турнирах.