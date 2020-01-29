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Клуб четвертого дивизиона «Эпиналь» выбил «Лилль» из Кубка Франции

22:26
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«Эпиналь» обыграл «Лилль» (2:1) в матче 1/8 финала Кубка Франции. Победители выступают в четвертом по рангу дивизионе.

В составе хозяев дубль сделал Жан-Филипп Крассо. У гостей забил Лоик Реми. Соперник «Эпиналя» по 1/4 финала станет известен позднее.

Кубок Франции

1/8 финала

«Эпиналь» — «Лилль» — 2:1 (0:1)

Голы: Реми, 8 (0:1). Крассо, 54 (1:1). Крассо, 61 (2:1).

«Лилль»: Меньян, Пье, Габриэл, Тиагу Джало, Бока, Иконе (Осимен, 62), Шека (Андре, 67), Сумаре, Реми, Бамба, Араужу (Ренату Санчеш, 74).

Предупреждения: Бока, 43. Габриэл, 90.

Судья: Мигельгорри.

29 января. Эпиналь. Стадион «Стад де ла Коломбьер».

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