Клуб четвертого дивизиона «Бельфор» выбил «Монпелье» из Кубка Франции

«Бельфор», выступающий в четвертом французском дивизионе, прошел клуб Лиги 1 «Монпелье» в 1/8 финала Кубка Франции.

Основное и дополнительное время завершились вничью — 0:0. В серии пенальти точнее был «Бельфор» — 5:4. Соперник команды по 1/4 финала станет известен позднее.

Кубок Франции

1/8 финала

«Бельфор» — «Монпелье» — 0:0 д.в. (0:0, 0:0, 0:0). Пенальти — 5:4

«Монпелье»: Рульи, Илтон, Конгре, Суке, Ойонго (Самбия, 83), Ле Таллек, Ферри (Камара, 112), Молле (Саванье, 66), Шотар (Берто, 90+5), Делор, Лаборд.

Предупреждения: Ле Таллек, 98. Делор, 120+2.

Удаление: Рульи («Монпелье»), 90+4.

Судья: Тюаль.

28 января. Бельфор. Стадион «Stade Roger-Serzian