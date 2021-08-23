Клопп высказался о переходе Месси в «ПСЖ»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о переходе форварда Лионеля Месси в «ПСЖ».

«Переход Месси из «Барселоны» в «ПСЖ»? Разница не так уж велика. В обеих командах носят сине-красную форму. Но «Барселона» сейчас расплачивается за экономические решения прошлого», — цитирует Клоппа Sport Bild.