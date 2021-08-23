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Клопп высказался о переходе Месси в «ПСЖ»

13:58
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о переходе форварда Лионеля Месси в «ПСЖ».

«Переход Месси из «Барселоны» в «ПСЖ»? Разница не так уж велика. В обеих командах носят сине-красную форму. Но «Барселона» сейчас расплачивается за экономические решения прошлого», — цитирует Клоппа Sport Bild.

10 августа Месси заключил с «ПСЖ» двухлетний контракт. 12 августа он провел первую тренировку в новой команде. За основной состав «Барселоны» аргентинец выступал с 2005 года.

Дополнительная информация:

https://sportbild.bild.de/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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