Клод Пюэль: «У меня нет игроков, чтобы переломить ход матча с «ПСЖ»

Главный тренер «Сент-Этьена» Клод Пюэль выразил сожаление по поводу проигрыша «ПСЖ» (0:4) в матче чемпионата Франции. По его словам, команде не хватило жесткости в атаке.

— Мы не смогли сыграть хорошо, не было агрессии, предприимчивости, — цитирует AFP Пюэля. — У нас был шанс сравнять после первого пропущенного мяча. Но не смогли. А после удаления на 25-й минуте все еще больше осложнилось. При этом мне понравился второй тайм. Мы не сдавались. Могли забить не раз. Больше всего жалею о дебюте матча. Мы сами облегчили задачу «ПСЖ». Надо понимать, что мы сейчас слабее этого соперника. Нам еще не хватало свежести. У нас было мало игроков, чтобы что-то изменить впереди. У меня просто нет таких футболистов.