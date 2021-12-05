Клод Пюэль будет уволен с поста главного тренера «Сент-Этьена»
Главный тренер «Сент-Этьена» Клод Пюэль будет освобожден от занимаемой должности, сообщает RMC Sport.
По данным источника, сегодня специалист встретится с руководством клуба, после чего его отправят в отставку. Руководители недовольны неудачным выступлением команды в текущем сезоне.
5 декабря в матче 17-го тура чемпионата Франции «Сент-Этьен» дома уступил «Ренну» (0:5). Команда занимает последнее, 20-е место, имея в активе 12 очков.
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