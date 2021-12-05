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Клод Пюэль будет уволен с поста главного тренера «Сент-Этьена»

20:05
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Главный тренер «Сент-Этьена» Клод Пюэль будет освобожден от занимаемой должности, сообщает RMC Sport.

По данным источника, сегодня специалист встретится с руководством клуба, после чего его отправят в отставку. Руководители недовольны неудачным выступлением команды в текущем сезоне.

5 декабря в матче 17-го тура чемпионата Франции «Сент-Этьен» дома уступил «Ренну» (0:5). Команда занимает последнее, 20-е место, имея в активе 12 очков.

Франция. Лига 1. 17-й тур
05 дек, 15:00. Stade Geoffroy-Guichard (Сент-Этьен)
Сент-Этьен
0:5
Ренн
Голы
Террье, 22 (0:1), Террье, 28 (0:2), Масон, 45 (0:3), Террье, 48 (0:4), Угочукву, 83 (0:5)
Сент-Этьен
Грин Мукуди (Соу, 21 ) Колодзейчак Масон Над Будебуз (Гурна-Дуат, 78 ) Камара Аушиш (Буанга, 46 ) Хазри Крассо (Юссуф, 62 ) Норден (Лери, 62 )
Ренн
Гомис Трюффер Агерд (Баде, 82) Ассиньон Омари Сантамария Буриго (Угочукву, 81) Майер (Чауна, 81) Мартен (Гирасси, 75) Террье (Сулемана, 63) Лаборд
Предупреждения
Камара 76, Гурна-Дуат 77  - 

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи 1
Краснодар 2
2-й тайм

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
Ростов 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Ахмат 1
Матч завершен

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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