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«Клермон» не может договориться со «Спартаком» о выкупе контракта Кофрие

Виктория Кравченко
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«Клермон» пока не может договориться со «Спартаком» о выкупе контракта арендованного 26-летнего защитника Максимилиано Кофрие, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, французский клуб не может договориться пока даже с игроком. Агент Кофрие рассматривает другие варианты продолжения карьеры в Европе для защитника. Его шансы возвращения в РПЛ очень малы, футболист хочет продолжить карьеру в одном из топ-10 европейских чемпионатов.

Кофрие перешел в аренду в «Клермон» в августе 2022 года и провел за французскую команду 18 матчей в Лиге 1, не отметившись результативными действиями.

Контракт бельгийца со «Спартаком» рассчитан до июня 2025 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/klermon-poka-ne-mozhet-dogovoritsya-so-spartakom-o-vykupe-kontrakta-kofrie-242671/
ФК Клермон Фут
ФК Спартак (Москва)
Максимилиано Кофрие
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 30 22 3 5 70-29 69
2
 Ланс 30 18 9 3 50-22 63
3
 Марсель 30 18 7 5 54-29 61
4
 Монако 30 17 7 6 63-42 58
5
 Лилль 30 15 7 8 54-38 52
6
 Ренн 30 15 5 10 48-33 50
7
 Реймс 30 11 14 5 40-29 47
8
 Ницца 30 11 12 7 38-28 45
9
 Лион 30 13 8 9 47-33 47
10
 Лорьян 30 12 9 9 42-40 45
11
 Монпелье 30 11 4 15 46-50 37
12
 Клермон Фут 30 11 7 12 31-41 40
13
 Тулуза 30 11 5 14 46-52 38
14
 Нант 30 6 13 11 32-42 31
15
 Брест 30 6 10 14 34-48 28
16
 Страсбур 30 5 11 14 38-52 26
17
 Осер 30 7 8 15 27-51 29
18
 Труа 30 4 9 17 38-64 21
19
 Аяччо 30 6 3 21 21-55 21
20
 Анже 30 3 5 22 23-64 14
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Лилль – Монпелье
 - : -
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Осер – Нант
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