«Клермон» не может договориться со «Спартаком» о выкупе контракта Кофрие

«Клермон» пока не может договориться со «Спартаком» о выкупе контракта арендованного 26-летнего защитника Максимилиано Кофрие, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, французский клуб не может договориться пока даже с игроком. Агент Кофрие рассматривает другие варианты продолжения карьеры в Европе для защитника. Его шансы возвращения в РПЛ очень малы, футболист хочет продолжить карьеру в одном из топ-10 европейских чемпионатов.

Кофрие перешел в аренду в «Клермон» в августе 2022 года и провел за французскую команду 18 матчей в Лиге 1, не отметившись результативными действиями.

Контракт бельгийца со «Спартаком» рассчитан до июня 2025 года.