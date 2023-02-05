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Сегодня, 16:52

«Монако» победил «Клермон», у Головина результативная передача

Руслан Минаев
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«Клермон» — «Монако».
Фото ФК «Монако»

«Монако» на выезде победил «Клермон» в матче 22-го тура чемпионата Франции — 2:0.

В составе монегасков забили Гильермо Марипан и Брель Эмболо, которому ассистировал Александр Головин. Для россиянина это шестая результативная передача в этом сезоне лиги 1.

Монегаски идут на серии из 7 матчей без поражений в чемпионате Франции (5 побед и 2 ничьих).

«Монако» с 44 очками занимает 4-е место в турнирной таблице лиги 1. «Клермон» с 30 очками — на 10-й строчке.

Франция. Лига 1. 22-й тур
05 февр, 15:00. Stade Gabriel Montpied (Клермон)
Клермон Фут
0:2
Монако

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Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити

П2

29%

1.77

ТБ 2.5

25%

1.66

обе забьют - да

16%

1.67
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Милан

П1

28%

2.00

Х

22%

3.60

П2

13%

4.00
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Барселона
Севилья

обе забьют - да

24%

2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
Александр Головин
ФК Клермон Фут
ФК Монако
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 22 17 3 2 54-17 54
2
 Марсель 21 14 4 3 42-17 46
3
 Ланс 21 13 6 2 33-15 45
4
 Монако 22 13 5 4 48-29 44
5
 Ренн 22 12 4 6 41-25 40
6
 Лилль 22 11 5 6 38-27 38
7
 Лорьян 21 10 5 6 35-34 35
8
 Лион 22 9 5 8 33-24 32
9
 Ницца 21 8 7 6 24-20 31
10
 Клермон Фут 22 8 6 8 24-29 30
11
 Тулуза 22 8 5 9 36-38 29
12
 Реймс 21 6 11 4 26-26 29
13
 Нант 21 4 10 7 21-26 22
14
 Монпелье 21 6 2 13 31-43 20
15
 Брест 21 4 7 10 23-34 19
16
 Труа 22 4 7 11 33-48 19
17
 Аяччо 21 5 3 13 18-37 18
18
 Страсбур 21 2 9 10 25-39 15
19
 Осер 21 3 4 14 18-46 13
20
 Анже 21 2 2 17 18-47 8
Результаты / календарь
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22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
4.02 19:00
ПСЖ – Тулуза
 2 : 1
4.02 21:00
Труа – Лион
 1 : 3
4.02 23:00
Ренн – Лилль
 1 : 3
5.02 15:00
Клермон Фут – Монако
 0 : 2
5.02 17:00
Аяччо – Нант
 - : -
5.02 17:00
Осер – Реймс
 - : -
5.02 17:00
Лорьян – Анже
 - : -
5.02 17:00
Страсбур – Монпелье
 - : -
5.02 19:05
Брест – Ланс
 - : -
5.02 22:45
Марсель – Ницца
 - : -
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ЖК
Г
Фолэрин Балоган

Фолэрин Балоган

Реймс

 14
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 13
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 16 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 18 2 2
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 15 1 2
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