«Монако» победил «Клермон», у Головина результативная передача
«Монако» на выезде победил «Клермон» в матче 22-го тура чемпионата Франции — 2:0.
В составе монегасков забили Гильермо Марипан и Брель Эмболо, которому ассистировал Александр Головин. Для россиянина это шестая результативная передача в этом сезоне лиги 1.
Монегаски идут на серии из 7 матчей без поражений в чемпионате Франции (5 побед и 2 ничьих).
«Монако» с 44 очками занимает 4-е место в турнирной таблице лиги 1. «Клермон» с 30 очками — на 10-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|22
|17
|3
|2
|54-17
|54
|
2
|Марсель
|21
|14
|4
|3
|42-17
|46
|
3
|Ланс
|21
|13
|6
|2
|33-15
|45
|
4
|Монако
|22
|13
|5
|4
|48-29
|44
|
5
|Ренн
|22
|12
|4
|6
|41-25
|40
|
6
|Лилль
|22
|11
|5
|6
|38-27
|38
|
7
|Лорьян
|21
|10
|5
|6
|35-34
|35
|
8
|Лион
|22
|9
|5
|8
|33-24
|32
|
9
|Ницца
|21
|8
|7
|6
|24-20
|31
|
10
|Клермон Фут
|22
|8
|6
|8
|24-29
|30
|
11
|Тулуза
|22
|8
|5
|9
|36-38
|29
|
12
|Реймс
|21
|6
|11
|4
|26-26
|29
|
13
|Нант
|21
|4
|10
|7
|21-26
|22
|
14
|Монпелье
|21
|6
|2
|13
|31-43
|20
|
15
|Брест
|21
|4
|7
|10
|23-34
|19
|
16
|Труа
|22
|4
|7
|11
|33-48
|19
|
17
|Аяччо
|21
|5
|3
|13
|18-37
|18
|
18
|Страсбур
|21
|2
|9
|10
|25-39
|15
|
19
|Осер
|21
|3
|4
|14
|18-46
|13
|
20
|Анже
|21
|2
|2
|17
|18-47
|8
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|4.02
|19:00
|
ПСЖ – Тулуза
|2 : 1
|4.02
|21:00
|
Труа – Лион
|1 : 3
|4.02
|23:00
|
Ренн – Лилль
|1 : 3
|5.02
|15:00
|
Клермон Фут – Монако
|0 : 2
|5.02
|17:00
|
Аяччо – Нант
|- : -
|5.02
|17:00
|
Осер – Реймс
|- : -
|5.02
|17:00
|
Лорьян – Анже
|- : -
|5.02
|17:00
|
Страсбур – Монпелье
|- : -
|5.02
|19:05
|
Брест – Ланс
|- : -
|5.02
|22:45
|
Марсель – Ницца
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Фолэрин Балоган
Реймс
|14
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|13
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|13
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|10
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|8
|И
|К
|Ж
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|16
|2
|2
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|18
|2
|2
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|15
|1
|2
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